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جريمة مروّعة بدولة عربية.. قتلت زوجها وأخفت جثته بطريقة لا تخطر على بال!

منذ ساعة واحدة
عنصر من الشرطة المغربية

عنصر من الشرطة المغربية

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كشفت أجهزة الأمن في مدينة طنجة شمال المغرب، عن تفاصيل جريمة مروعة وقعت أحداثها قبل ست سنوات وضحيتها زوج قُتل على يدي زوجته.

وأوضح بيان الأجهزة الأمنية أن قوات الشرطة ألقت القبض على سيدة وأربعة من أبنائها، للاشتباه بتورطهم في قتل الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2018، في مدينة طنجة.

جاء ذلك، بعدما كانت الشرطة تفتش منزل تلك السيدة في طنجة عقب توقيفها مع أبنائها في قضية أخرى تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق ما كشفت الشرطة.

كما أضافت الشرطة أنها تحققت من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، ثم عثرت على جثته التي أخفتها عائلته في جدار إسمنتي بمنزله الواقع في منطقة طنجة البالية.

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