جماهير ليفربول: حان الوقت لمنع صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء

طالب مشجعو ليفربول الإنجليزي المدرب يورغن كلوب بمنع محمد صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء وإسناد المهمة إلى لاعب آخر بعدما أهدر النجم المصري جزائية جديدة أمام بورنموث في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 19\8\2023.

وتأخر ليفربول قبل أن يعادل لويس دياز النتيجة وتقدم بعدها بدقائق صلاح لتنفيذ جزائية تصدى لها الحارس البرازيلي نيتو لكن من حسن حظه عادت له ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يحرز ديوغو جوتا الهدف الثالث.

ونقلت صحيفة “دايلي ستار” الاثنين ردود أفعال جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: حان الوقت لمنع صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء.

وأهدر صلاح العام الحالي 3 ركلات جزاء، اثنتان منهما أمام بورنموث وثالثة أمام أرسنال.

وكتب مشجع ثانِ: رجاء كلوب، أبعد صلاح عن ركلات الجزاء، لا أريد أن أعيش سيناريو الموسم الماضي.

وأهدر صلاح ركلتي جزاء في النصف الثاني من الموسم الماضي أمام بورنموث بالذات وأرسنال، إذ خسر الفريق المباراة الأولى وتعادل في الثانية، ما حرمه في نهاية المطاف من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ انتقال النجم المصري إلى النادي الأحمر.