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"جود بلينجهام" يساهم في فوز ريال مدريد على بيلباو

منذ 28 دقيقة
جود بلينجهام

جود بلينجهام (رويترز)

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سجل الوافد الجديد جود بلينجهام هدفا خلال فوز ريال مدريد 2-صفر على مضيفه أتليتيك بيلباو في بداية قوية لمشواره بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 12-8-2023).

واستقبل لاعب الوسط الإنجليزي بلينجهام، القادم من بروسيا دورتموند في صفقة ضخمة، ركلة ركنية ليسدد كرة مباشرة نحو الشباك بطريقة رائعة في الدقيقة 36 بعد ثماني دقائق من هدف رودريجو الأول من تسديدة منخفضة.

وحسم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي تعرض لضربة قاسية أمس الجمعة بإصابة الحارس تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه لأشهر طويلة، المهمة مبكرا في الشوط الأول في ملعب سان ماميس الصعب.

وحافظ وصيف بطل الموسم الماضي برشلونة على تفوقه وامتص حماس أصحاب الضيافة في الشوط الثاني، لكنه تعرض لصدمة أخرى بخروج المدافع إيدر ميليتاو وهو يبكي متأثرا بإصابة تبدو قوية.

وفقد ريال بالفعل جهود الوافد الجديد أردا جولر لخضوع اللاعب التركي الموهوب لجراحة بالركبة بعد إصابته خلال فترة الإعداد.

    المصدر :
  • رويترز

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