إطلالة جديدة لجورجينا رزق.. هكذا ظهرت

نشر طبيب التجميل اللبناني الدكتور روي مطران عبر إنستغرام، صورة ظهر فيها برفقة جورجينا رزق، ملكة جمال لبنان والكون، في أحدث ظهور لها عبر منصات “السوشيال ميديا” بعد غياب طويل.

علّق الدكتور على الصورة التي نشرها خلال الساعات القليلة الماضية، وحظيت بتفاعل واسع من قبل متابعيه بالقول: “الجمال الأبدي.. ملكة جمال الكون: جورجينا رزق”.

وسرعان ما انتشرت الصورة عبر صفحات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين مختلفة، وقد أشاد متابعو تلك الصفحات بجمال ملامح جورجينا رزق، 70 عامًا، متسائلين عن السر وراء حفاظها على جمالها رغم تقدّمها بالسن.