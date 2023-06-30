جوفنتوس يعلن رحيل خوان كوادرادو

أعلن جوفنتوس سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة، رحيل لاعبه الدولي الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو بعدما دافع عن ألوان الـ”بيانكونيري” لثماني مواسم.

وكتب جوفنتوس على موقعه على الإنترنت في اليوم الأخير من عقد الدولي الكولومبي البالغ من العمر 35 عامًا: “شكراً لك بانيتا! لقد كانت ثمانية مواسم غنية، مميزة ولا تُنسى”.

وانضم كوادرادو الذي يلعب في كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، إلى صفوف جوفنتوس في عام 2015 قادماً من تشيلسي الإنكليزي، وتوج بأحد عشر لقباً مع “السيدة العجوز” بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) وأربعة في الكأس المحلية (2016، 2017، 2018، 2021).

وعانى كوادرادو المعروف بنشاطه وانطلاقاته السريعة في الجهة اليمنى وتمريراته المليمترية، في موسمه الأخير مع جوفنتوس الذي يعلق آمالاً على مهاجمه الجديد الواعد الأميركي تيموثي وياه، نجل نجم ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق رئيس ليبيريا الحالي جورج، لخلافة كوادرادو.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن وياه (23 عاماً) اجتاز الفحص الطبي الخميس ووقع عقده مع الـ”بيانكونيري” لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصفقة سيتم في الأيام المقبلة بعد الافتتاح الرسمي لنافذة الانتقالات الصيفية المقررة السبت في إيطاليا.