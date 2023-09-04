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جوف تبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة للتنس

منذ 26 ثانية
كوكو جوف

كوكو جوف

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أنهت الأمريكية الصاعدة كوكو جوف عودة كارولين فوزنياكي الرائعة إلى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها 6-3 و3-6 و6-1 لتتأهل إلى دور الثمانية، الأحد.

وفرضت اللاعبة الدنمركية، العائدة إلى ملاعب فلاشينج ميدوز لأول مرة منذ 2019 بعد التراجع عن الاعتزال عقب إنجاب طفلين، ضغطا على المصنفة السادسة جوف خلال مجموعتين.

لكن فوزنياكي دفعت في النهاية ثمن قلة المباريات منذ عودتها.

وتحمل جوف (19 عاما) على عاتقها جزءا كبيرا من آمال الولايات المتحدة في آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام وهزمت منافستها التي تكبرها بنحو 14 عاما بعد تسديد 33 ضربة ناجحة.

وفي الدور المقبل ستلتقي جوف مع البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى أو اللاتفية إيلينا أوستابنكو المصنفة 20.

    المصدر :
  • رويترز

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