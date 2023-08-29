جوف تتخطى سيجيموند وتتقدم في أمريكا المفتوحة

تخطت المصنفة السادسة كوكو جوف اختبارا صعبا على نحو مفاجئ أمام لاورا سيجيموند في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس حين حولت تأخرها إلى فوز بعد عناء 3-6 و6-2 و6-4 يوم الاثنين.

وتعرضت اللاعبة الأمريكية الصاعدة والجمهور المحلي لصدمة حين استعرضت الألمانية سيجيموند، المصنفة 121 عالميا، بعض الضربات الرائعة لتظفر بالمجموعة الأولى.

لكن جوف تعافت في المجموعة الثانية وحسمت الشوط الأول خلال 26 دقيقة بكسر للإرسال فيما بدأت سيجيموند الشكوى للحكم من تسديد منافستها الإرسال بسرعة شديدة بعد النقاط.

وكسرت جوف الإرسال مجددا لتتقدم 4-1 وأدركت التعادل في اللقاء حين اصطدمت ضربتها الخلفية بحبل الشبكة لكنها حصدت النقطة.

وتحكمت جوف (19 عاما) في المجموعة الثالثة وتقدمت 3-صفر وتصدت لهجمات سيجيموند على الشبكة.

وواجهت سيجيموند صيحات استهجان حين احتسبت نقطة ضدها لتتقدم جوف 5-1 وسط اعتراضات اللاعبة الألمانية أمام الحكم بسبب “اللعب فائق السرعة” لجوف.

ولم تستسلم سيجيموند وقلصت الفارق إلى 5-3 بمساعدة ثلاثة أخطاء مزدوجة من جوف.

لكن جوف لم تخفق في ثاني فرصة لحسم اللقاء وصرخت احتفالا بعد أن اتجهت ضربة سيجيموند الخلفية نحو الشبكة لينتهي اللقاء بعد ثلاث ساعات تقريبا.

ووصفت جوف المباراة بأنها كانت “بطيئة” ما أثار ضحكات الجمهور في استاد آرثر آش.

وأضافت “كانت مواجهة صعبة، لم أقدم أفضل أداء، لاورا لم تكن منافسة سهلة على الإطلاق وقاتلت حتى النهاية”.

وتابعت جوف الفائزة بلقبي واشنطن وسينسناتي ضمن الجولة الأمريكية “تمكنت من تجاوز الكثير من الصعوبات وأنا سعيدة بالطريقة التي عبرت بها”.

وتلتقي جوف في الدور المقبل مع الروسية ميرا أندريفا (16 عاما)