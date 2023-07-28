الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جويل ماردينيان تطل بعد الاعتزال: أنا في طريقي للشفاء التام

منذ 16 دقيقة
جويل ماردينيان

جويل ماردينيان

A A A
طباعة المقال

بعد غياب فترة وجيزة عن حسابها الشخصي عبر منصة إنستغرام، عادت خبيرة الموضة وسيدة الأعمال اللبنانية، جويل ماردينيان، للتفاعل مجدداً بعد أن أعلنت اعتزاله مؤقتاً، دون الكشف عن السبب وراء قرارها المفاجئ.

وكتبت عبر حسابها منشوراً مرفقاً بصورة لها، قالت فيه: “لقد اكتشفت الكثير عن نفسي في الماضي، 10 أيام أدركت فيها أن لا شيء بإمكانه كسري، اكتشفت مدى مرونتي، وأنني أشجع مما كنت أتخيل”.

وأضافت “كنت بحاجة إلى استراحة، وأنا الآن في طريقي إلى الشفاء التام، وتفاجأت بسرعة التعافي. شكراً لكم جميعاً على صلواتكم”.

وكانت ماردينيان، نشرت قبل أيام صورة سوداء أعلنت فيها اعتزالها السوشال ميديا، أرفقتها بكلمة تصف الحياة بالمجنونة، متمنية لجمهورها أياماً سعيدة في ظل قرار اعتزالها لمنصات التواصل الاجتماعي.

    المزيد من منوعات

    تنس
    منع لاعبات روسيا وروسيا البيضاء من دخول التشيك للمشاركة ببطولة تنس
    نجوى كرم
    بالصور - أطول رداء في العالم.. جائزة جديدة من "غينيس" لنجوى كرم
    بالصور.. ماغي بو غصن تشوّق الجمهور لشخصيتها في رمضان 2024

    الأكثر قراءة

    الطفلة الضحية "لين طالب"
    تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
    انفجار في منطقة السيدة زينب
    انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
    فضل شاكر
    بالفيديو - فضل شاكر بأغنية جديدة.. بغيب بمزاجي