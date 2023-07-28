جويل ماردينيان تطل بعد الاعتزال: أنا في طريقي للشفاء التام

بعد غياب فترة وجيزة عن حسابها الشخصي عبر منصة إنستغرام، عادت خبيرة الموضة وسيدة الأعمال اللبنانية، جويل ماردينيان، للتفاعل مجدداً بعد أن أعلنت اعتزاله مؤقتاً، دون الكشف عن السبب وراء قرارها المفاجئ.

وكتبت عبر حسابها منشوراً مرفقاً بصورة لها، قالت فيه: “لقد اكتشفت الكثير عن نفسي في الماضي، 10 أيام أدركت فيها أن لا شيء بإمكانه كسري، اكتشفت مدى مرونتي، وأنني أشجع مما كنت أتخيل”.

وأضافت “كنت بحاجة إلى استراحة، وأنا الآن في طريقي إلى الشفاء التام، وتفاجأت بسرعة التعافي. شكراً لكم جميعاً على صلواتكم”.

وكانت ماردينيان، نشرت قبل أيام صورة سوداء أعلنت فيها اعتزالها السوشال ميديا، أرفقتها بكلمة تصف الحياة بالمجنونة، متمنية لجمهورها أياماً سعيدة في ظل قرار اعتزالها لمنصات التواصل الاجتماعي.