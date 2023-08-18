الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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جيمي فوكس بعد الوعكة الصحية: "بدأت أسترجع نفسي"

منذ 4 دقائق
جيمي فوكس

جيمي فوكس

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“بدأت أسترجع نفسي”، بكلمات مؤثرة تحدث الممثل الأميركي جيمي فوكس بشكل واضح لجمهوره عن شعوره، بعد بدء تعافيه من أزمته الصحية التي تعرض لها قبل 3 أشهر، وكان حريصاً طيلة هذه الفترة على إخفاء طبيعة المرض الذي أدخله المستشفى فجأة، حينما كان يصور فيلماً كوميدياً مع الممثلة كاميرون دياز.

جاء ذلك في منشور جديد عبر حسابه على “إنستغرام”، كتب فيه: “أنتم تنظرون إلى رجل ممتن… أخيراً بدأت أشعر وكأنني كنت في رحلة مظلمة غير متوقعة… لكن يمكنني رؤية النور… أنا ممتن لكل من تواصل معي وأرسل التمنيات والصلوات”. وتابع: “هناك الكثير من الأشخاص الذين يجب أن أشكرهم… أنتم فقط لا تعرفون كم يعني ذلك لي… سأقدم الشكر لكم جميعاً شخصياً… وإذا لم تكونوا تعلمون… الحمد لله طوال اليوم وكل يوم”.

كان الممثل جيريمي رينر من أبرز المعلقين على منشور فوكس، والذي لامس الموت ونجا بأعجوبة، مطلع العام نتيجة حادث كاسحة ثلج، حيث كتب “بارك الله بك يا صديقي”.

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