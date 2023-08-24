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جينيفر أنيستون تكشف سر رشاقتها وشبابها

منذ 8 دقائق
جينيفر أنيستون

جينيفر أنيستون

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كشفت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون عن سر محافظتها على شبابها ورشاقتها بعمر 54 عاماً، والتقنيات التي تستخدمها لمكافحة الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد.

ذكرت نجمة مسلسل “فريندز” في تصريح جديد نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنها على استعداد لتجربة كل جديد في مجال العناية بالبشرة، بما في ذلك تلقي علاجات مكلفة مستخرجة من سوائل سمك السلمون نصحها باستخدامها خبير تجميل كوري، مشيرة إلى أنها استفادت من هذه الجلسات، وتمكنت من استعادة توهج بشرتها ونضارتها.

كما تخضع لحقن “الببتيد” أسبوعياً التي تكافح آثار الشيخوخة وتساعد في زيادة إنتاج الخلايا وفرز المزيد من الكولاجين، أما في روتين حياتها اليومي، فتعتمد على نظام غذائي صحي وتواظب على ممارسة الرياضة والنوم بمعدلات طبيعية. وتضيف مازحة أنها تنتظر يوم الأحد حتى تكسر الروتين اليومي الصحي، وتستمتع بأكل وجبات غير صحية وتتوقف عن ممارسة الرياضة.

وكانت منصة Health Aging Secrets أعدت تقريراً عن شباب أنيستون في عمر الخمسين، مشيرة إلى أنها كانت واعية لأهمية الحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية في سن مبكرة، فاعتمدت التوازن وركزت على الأكل الصحي، والإكثار من شرب المياه، وإعطاء الأولوية للنوم.

واعتبرت أن “الرشاقة” ليست هاجساً يسيطر على حياتها، لأنها تستطيع تحقيق التوازن في نظامها الغذائي، فهي تخفف من السعرات الحرارية في اليوم، إذ تناولت وجبة دسمة في اليوم السابق، وبيّنت أنيستون أنها عانت لفترة من عادة سيئة كبيرة، تمثلت بالإفراط في تناول المأكولات المالحة، ما أدى إلى تعرضها لمضاعفات صحية كثيرة.

وفي البداية، اعتادت على القيام بتمارين مرهقة وقاسية، لأنها اعتقدت أنها الطريقة السريعة للحصول على نتائج أفضل، لكن سرعان ما تخلت عن قاعدة “لا ألم ولا ربح” في عام 2021، وبدأت باعتماد رياضتها المفضلة Pvolve، وهو برنامج تمرين يجمع بين الحركة الجسدية، ومجموعة من معدات المقاومة يساعد على حرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية.

وبعد عامين من التدريب، تعمل جينيفر حالياً كمستشارة لمنصة الشركة على الإنترنت، حيث تتراوح مدة التدريبات من خمس إلى أكثر من 60 دقيقة، لكن من الأفضل البدء ببطء ثم الانتقال إلى درجات أعلى.

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