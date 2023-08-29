جينيفر أنيستون تكشف عن مهنتها المفضلة بعد التمثيل

كشفت نجمة “فريندز” جينيفر أنيستون خلال مقابلة حديثة مع “وول ستريت جورنال”، عن شغفها الذي كان من الممكن أن يتحول إلى مهنة لو لم تصبح ممثلة.

وقالت أنيستون البالغة من العمر 54 عاماً: “أنا شغوفة بالتصميم الداخلي… أحب تجميع المنازل معاً وإنشاء المساحات، يمكنني الدخول إلى المنزل ورؤية ما يحتاج إليه… وهي عملية ممتعة… بعض الناس يخشون ذلك. يمكن لذلك أن يفكك العلاقات”.

وفي عام 2019، عرضت أنيستون أسلوبها الشخصي في التصميم عندما فتحت أبواب منزلها في لوس أنجلوس لصحيفة “نيويورك تايمز”، وتقاسمت أنيستون في السابق عقار Bel Air الذي تبلغ قيمته 21 مليون دولار مع زوجها السابق جاستن ثيرو قبل انفصالهما في شباط 2018. وفي الصور من الكواليس التي شاركتها مصممتا أنيستون، الشقيقتان نينا وكلير هالوورث، على “إنستغرام”، ألقى المعجبون نظرة من الداخل على منزل الممثلة المليء بأوراق الشجر.

وشوهدت أنيستون وهي تجلس على سرير نهاري جلدي فوق سجادة بيضاء وهي تقف مع كلبها كلايد في لقطة واحدة، وتظهر غرفة المعيشة الخاصة بها، والتي تتميز بأثاث منتصف القرن والفنون الجميلة وسط نظام ألوان أبيض وأسود.

واشترت أنيستون العقار الذي يعود تاريخه إلى عام 1965 في عام 2011 مقابل 21 مليون دولار، وقالت إن المنزل في البداية كان “أبعد شيء عما أردته” من الناحية الجمالية، وعملت أنيستون على التجديدات لمدة عامين مع شركة Theroux ومصمم الديكور الخاص بها منذ فترة طويلة ستيفن شادلي لتحويله إلى ملاذها المثالي.