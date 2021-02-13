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حادثة أشبه بأفلام السينما.. شاب يعود إلى أسرته بعد اختفائه 21 سنة

13 - فبراير - 2021
برج القاهرة في مصر

القاهرة

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في حادثة شبيهة بالتي قد نراها في أفلام السينما ، شهدت محافظة الجيزة المصرية واقعة عجيبة، حيث عاد شاب إلى أسرته بعد غياب أثر من 20 عاما .

أوردت صحيفة “اليوم السابع” المصرية أنَّ شاباً عاد إلى أسرته بعد غياب دام 21 عاماً.

وفي مشهد مؤثر اختلطت فيه الزغاريد بالدموع، اصطف أهالي القرية في مدخلها لاستقبال الشاب وسط فرحة كبيرة.

وروى أحد أفراد العائلة أن الشاب عبده جمعة عبده مرعي اختفى وعمره ثلاث سنوات فى قرية “اللشت” التابعة لمركز العياط في الجيزة.

وأضاف أن العائلة ظلت تبحث عن الطفل طوال السنوات الماضية لكنها لم تنجح في العثور عليه حتى عاد إلى القرية اليوم.

ولفت إلى أنَّ الشاب جرى اختطافه في عمر ثلاث سنوات ووجده أحد المواطنين في محافظة بني سويف ومنحه اسماً مستعاراً.

أما عن تفاصيل العثور عليه، فقال: “أحد بائعي الطيور من الجيزة كان يسافر إلى بني سويف، وهناك سمع قصة الطفل الذي تمَّ العثور وهو في عمر ثلاث سنوات، إذ وجده أحدهم ورباه حتى سن 24 عاما، ثم نقل بائع الطيور القصة إلى أهل الشاب فى الجيزة”.

وذكر أن أسرة الشاب أجرت تحليل الحمض النووي (DNA) في فرنسا للتأكد من نسب الشاب، وأثبتت التحاليل تطابق البصمة الوراثية.

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