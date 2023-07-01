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حادثة غريبة وصادمة.. نسيا طفلهما بالتاكسي في الاردن

منذ 4 ساعات
تاكسي

تاكسي

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شكل حادث غريب ازمة وصدمة كبيرة في الشارع الاردني حيث نسي والدان طفلهما داخل سيارة تاكسي، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث مكث وحيدا قرابة الـ6 ساعات داخل السيارة، قبل أن يعثروا عليه وينقلوه للمستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “عمون” بأن بلاغا أمنيا ورد، الجمعة، للأجهزة الأمنية حول فقدان والدين من جنسية عربية طفلهما داخل إحدى سيارات الأجرة “التاكسي” في العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني للوكالة، إنه بعد نحو 6 ساعات من البحث عن السيارة، عثر على الطفل في الكرسي الخلفي للمركبة، مشيرا إلى أن سائق السيارة وبعد توصيل الوالدين لوجهتهما، توجه لمنزله وأغلق السيارة وخلد للنوم ولم ينتبه لوجود الطفل على الكرسي الخلفي.

وأكد المصدر الأمني أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة فيما وُصفت حالته بالحسنة، دون تحديد عمر الطفل.

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