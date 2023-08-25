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حالةٌ لا تُصدّق.. آلام في بطن ثمانينيّة تكشف عن "جنين عمره 40 عامًا"

منذ 3 دقائق
امرأة مسنّة - تعبيرية

امرأة مسنّة - تعبيرية

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أدهشت سيدة تبلغ من العمر 84 عامًا من دورانجو في المكسيك، المسعفين عندما اكتشفوا أنّ آلام البطن التي تشكو منها لم تكن إلا جنينًا محنطًا في رحمها، منذ ما يزيد عن 4 عقود.

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” Daily Star البريطانية، فإن المرأة ذهبت إلى عيادة الصحة العامة بسبب آلام مبرحة في بطنها، وبالفحص وجدوا أنها تحمل جنينًا لم يكتب له أن يولد منذ 40 عامًا.

ويعتقد الأطباء أنّ الجنين قد تكلّس، في حدث نادر للغاية يسمى “الجنين المتحجر أو المتكلس”.

من صور الأشعة للسيدة الثمانينية (نقلا عن صحيفة ديلي ستار)

من صور الأشعة للسيدة الثمانينية (نقلا عن صحيفة ديلي ستار)

وعادة تنشأ الظروف المفجعة لهذه الحالة النادرة عندما يموت الجنين أثناء الحمل في البطن، ويكون كبيرا جدا بحيث لا يمكن للجسم امتصاصه، فيتكلس من الخارج كجزء من تفاعل جسم غريب، مما يحمي جسم الأم من الأنسجة الميتة للجنين ويقيها من العدوى.

ويعتقد المسعفون أن الطفل مات وتحنّط في الأسبوع الأربعين من الحمل، بعد أن توقف عن النمو بشكل طبيعي. وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تكون الأم قد تلقت الرعاية المناسبة في أثناء الحمل قبل حوالي 40 عامًا.

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