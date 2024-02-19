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حالة نادرة تفاجئ الوسط العلمي.. سمكة حامل "بلا ذكور"!

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2024 7:14 مساءً
سمكة تشارلوت

سمكة تشارلوت

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تترقب سمكة من نوع “الراي”، التي تعيش في حوض أسماك ببلدة هندرسون بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة، أن تلد صغارها رغم عدم وجود ذكر من نوعها في الحوض.

ويُطلق على السمكة اسم “تشارلوت”، وهي تربى منذ أكثر من ثماني سنوات.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت تشارلوت بالنمو بشكل غير عادي، وكان المسؤولون عن حوض الأسماك يعتقدون في البداية أنها قد تكون مصابة بورم.

وأوضحت الممرضة كينسلي بوييت أن “بطنها بدأت تنمو بشكل متزايد، واعتقدنا أنه قد يكون سرطانا”، وفق حديثها إلى وكالة “فرانس برس”.

وبعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، تبين أن تشارلوت ليست مصابة بورم، بل إنها تحمل بيوضا.

ويُعد تكاثر هذا النوع من الأسماك دون تزاوج أمرا نادرا، وتختلف فترة الحمل من حالة إلى أخرى.

تمثل حالة تشارلوت حدثا نادرا في البلدة، ما أثار إعجاب السكان وزوار الحوض.

يُذكر أن القدرة على التكاثر من دون الدور الجيني للذكر تمثل استثناء نادرا في عالم الحيوانات، وتعرف هذه الظاهرة باسم “التوالد العذري”.

ويعتبر السلطعون طعام “تشارلوت” المفضل، لكن نظامها الغذائي المعتاد يتكون من الجمبري والمحار والأصداف.

هذا النوع من الأسماك، يحتضن بيضه داخل جسمه قبل أن يلد ما يصل إلى أربعة صغار.

ويأمل الموقع أن يضاعف حجم حوضه إذا ولدت “تشارلوت” أربعة صغار كما هو متوقع.

المصدر: عربي 21

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