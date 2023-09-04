حاملة اللقب شيانتيك تودع أمريكا المفتوحة من الدور الرابع

خرجت حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بخسارتها أمام اللاتفية إيلينا أوستابنكو 3-6 و6-3 و6-1 في استاد آرثر آش ليل الأحد. ولم تخسر اللاعبة البولندية، الفائزة بثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، أي مجموعة قبل مواجهة أوستابنكو المصنفة 20 الواثقة.

وبضربة أمامية ناجحة كسرت أوستابنكو إرسال منافستها في نقطة حسم اللقاء لتمدد سلسلة انتصاراتها 4-صفر أمام شيانتيك.

وتلتقي أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة 2017 في الدور المقبل مع الأمريكية كوكو جوف المصنفة السادسة التي أطاحت بكارولين فوزنياكي المشاركة ببطاقة دعوة.

وقالت أوستابنكو “أتوقع دائما مواجهة شرسة أمام إيجا”.

وأضافت “كنت أدرك أنني يجب أن أفرض أسلوبي وألعب بشراسة لأنها لا تحب ذلك وكنت أقاتل حتى آخر نقطة”.

وبدأت شيانتيك بطريقة خاطئة لتساعد أوستابنكو في كسر الإرسال بالشوط الأول بخطأ مزدوج وضربتين أماميتين دون دقة.

ورغم ذلك كسرت شيانتيك الإرسال سريعا واغتنمت نقطة كسر للإرسال بضربة أمامية ناجحة في الشوط السادس قبل أن تظفر بالمجموعة الأولى.

وبعدها فقدت شيانتيك السيطرة في المجموعة الثانية، وسددت خارج الملعب لتسمح لأوستابنكو بكسر الإرسال في الشوط الثاني كما نالت نقطة كسر للإرسال بالشوط التاسع قبل أن تتعادل اللاعبة اللاتفية 1-1 في اللقاء.

وخيم الإحباط على شيانتيك في المجموعة الثالثة ورفعت أوستابنكو من مستواها لتهيمن تماما في أول خمسة أشواط وارتكبت خطأين سهلين إضافيين فقط في طريقها نحو الانتصار.

وستواجه اختبارا صعبا أمام جوف المتألقة والتي هزمتها أوستابنكو في الدور الرابع في أستراليا المفتوحة هذا العام.

وتابعت أوستابنكو “إنها لاعبة صاعدة رائعة، لعبت أمامها في أستراليا هذا العام وكانت مواجهة صعبة.