حديقة حيوان في نيكاراجوا تشهد ولادة أول شبل أمهق

تعتني أنثى أسد أمريكي في حديقة للحيوان بوسط نيكاراجوا أشد العناية بصغير لها أمهق ولدته مع شبلين آخرين طبيعيين قبل شهر.

ويرى كارلوس مولينا، الطبيب البيطري في حديقة حيوان توماس بيلت في جويجالبا، أن شبل الأسد الأمريكي هذا هو أول شبل أمهق من هذا النوع يولد في الأسر وأنه من بين أربعة أسود أمريكية مُهق فقط في العالم.

ورغم أن الشبل صحته جيدة ويأكل جيدا إلا أن مولينا حذر من أنه لا يزال في أيامه الأولى وأن الأشبال المهق تحتاج لكثير من العناية إذ إن أشعة الشمس تؤثر عليها بشكل بالغ.

ويعيش الشبل وشقيقاه في قفص مغلق حتى لا تخلط الأم بين رائحة البشر وصغارها حديثي الولادة لأن ذلك قد يدفعها إلى مهاجمتهم.

ويعيش شريكها الأسد الأمريكي في قفص منفصل إذ أن من المعروف أن ذكور الأسد الأمريكي تقتل أشبالها.

وتعتزم حديقة الحيوان السماح بعرض الأشبال للجمهور فور بلوغ عمرها ثلاثة أشهر.