حذف أغنية إليسا الجديدة.. وهذه القضية لا تمنعكم من سماعها

أطلقت الفنانة إليسا أخيراً أغنية “العُقد” عبر قناتها الرسمية في “يويتوب”، وحصدت تفاعلاً لافتاً من جمهور مرتقب للجديد الذي ستقدّمه فنانته المفضّلة. غير أنّ فرحة التفاعل بالإصدار الجديد لم تكتمل بعد حذف شركة “وتري” الأغنية من “يوتيوب”.

فبعد ساعات قليلة على إطلاق الأغنية على “يوتيوب”، حقّقت 169 ألف مشاهدة وأخذت طريقها التصاعدي في عالم “الترند” سواء في لبنان وعدد من الدول العربية. لذلك، حرصت إليسا، وبعد خطوة الحذف من “وتري” على التعليق عمّا صدر من الشركة، فكتبت: “عقدي مع (وتري) انتهى بتاريخ 12 آب، لكن يبدو أنّ الشركة تمكّنت من توقيف الفيديو على (يوتيوب) استناداً لعقد منتهي. إلّا أنّ هذه القضية لا تمنعكم من سماع الأغنية على كل التطبيقات موجودة عليها، حتى تتم معالجة الإشكالية. واليوم أكتر من أي وقت أصبحت متأكدة أنّ أهم قرار اتخذته مع شركة “وتري” كان في الانفصال عنها، وفهمكم كفاية”.

وقبل حذف الأغنية، شاركت إليسا مقطع فيديو قصير من الأغنية أرفقته بتعليق: “بالعُقد ده عقدتني، والسلسلة دي حبل وانت خانقني بيه، متوفرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية”.

“العُقد” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل وإخراج إنجي جمال.

عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو… — Elissa (@elissakh) August 20, 2023