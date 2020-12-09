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حسابات جديدة..ارتفاع جبل إيفرست “أعلى” مما كان يعتقد سابقا

منذ 9 دقائق
جبل إيفرست

جبل إيفرست

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منذ اكتشاف جبل إفرست في عام 1847 وبعد بضع سنوات من الملاحظات والحسابات، قدر ارتفاعه بـ 8848 متر وعرف كأعلى قمة في العالم، ولكن حسابات حديثة كشفت عن “ارتفاع جديد” لإيفرست ، حسبما أوضحت صحيفة “غارديان” البريطانية، الثلاثاء.

ووفق الحساب الذي أجراه باحثون من الصين ونيبال، فإن الارتفاع الحقيقي لجبل إيفرست “أعلى بشكل طفيف” مما كان يعتقد سابقا.

واتفق باحثو الدولتين على أن الارتفاع الرسمي الجديد لجبل إيفرست هو 8848.86 مترا، أي أكثر بسنتيمترات من الحسابات السابقة.

وكانت نيبال تعتمد في قياسها السابق ارتفاعا قدره 8848 مترا، بينما حددت الصين في عام 2005 الارتفاع بـ8844.43 مترا.

ويحسم الاتفاق الجديد خلافا طويل الأمد على ارتفاع أعلى قمة في العالم، التي تقع على امتداد الحدود الصينية والنيبالية.

وطالما اختلفت بكين وكاتماندو حول ارتفاع جبل إيفرست الدقيق، الأمر الذي دفعهما مؤخرا إلى إرسال خبرائهما إلى القمة.

ويشهد جبل إيفرست سنويا حالات وفيات بسبب وعورته والطقس غير المستقر على قمته، حيث يشير الخبراء إلى أن ما يتراوح بين 5 و10 متسلقين يلقون حتفهم كل عام هناك.

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