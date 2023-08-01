حسم الأمر.. مبابي ينهي آمال باريس سان جيرمان

تأكد عدم تجديد عقد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لتعاقده مع نادي باريس سان جيرمان لفترة أطول بعد صيف 2024.

وسبق لمبابي تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي في صيف 2022 الماضي بعقد يمتد لمدة موسمين بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم ثالث لكن بعد موافقة من اللاعب نفسه.

ووفقاً للصحافي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، فإنه تأكد انتهاء العلاقة يبن النجم الفرنسي وفريقه الباريسي في صيف 2024 عقب انتهاء صلاحية خيار التمديد لموسم ثالث. وقال إن خيار التمديد للموسم الثالث في عقد مبابي كان يمكن تفعيله حتى 31 تموز من عام 2023 الجاري، مما يعني أن مبابي لن يجدد عقده مع الفريق كما أعلن من قبل.

وأعلن مبابي سابقا في بداية الصيف عن نيته عدم تفعيل خيار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لتنشب أخيراً بعض الخلافات بين إدارة النادي والنجم الفرنسي. مما جعل إدارة النادي الباريسي تتخذ قرار استبعاد اللاعب من المعسكر التحضيري للموسم الجديد وعرضه للبيع في صيف 2023 الجاري تجنبا لخسارته بشكل مجاني في صيف 2024.