حصد عرض “بين قلبين” أبرز جوائز مهرجان الدوحة المسرحي في دورته السادسة والثلاثين التي أسدل الستار عليها أمس الثلاثاء، في قطر وفي مقدمتها جائزة أفضل عرض مسرحي.

وحصل العرض على جوائز الإخراج، والتأليف، والأزياء والإكسسوار، والألحان والمؤثرات الصوتية، إضافة إلى أفضل ممثل واعد للفنان محمد المطاوعة.

تدور أحداث المسرحية في قرية يسيطر عليها قائد متغطرس يعتقد أن أهل القرية ملكه، وهم مزارعون بسطاء يعيشون على خيرات الأرض التي يزرعونها، ومن بين هؤلاء المزارعين فلاح يدعى شاهد وزوجته فردوس، يتعرض ابنهما لعملية قنص من شقيق القائد كي يأخذوا قلب الطفل الفقير لزرعه في قلب ابن القائد.

وذهبت جائزتا الديكور والإضاءة إلى ناصر عبد الرضا عن عرض (روح المرحومة) لفرقة قطر المسرحية كما فاز فيصل التميمي بجائزة أفضل كلمات أغاني عن عرض (مزيون وظبية).

ونال فيصل رشيد جائزة أفضل ممثل عن دوره في عرض (روح المرحومة)، وحصلت أسرار محمد على جائزة أفضل ممثلة عن العرض ذاته.

وفازت مريم عاطف بجائزة أفضل ممثلة واعدة عن دورها في عرض (الخرابة) لفرقة الوطن المسرحية.

وكانت عشرة عروض مسرحية قد تنافست على جوائز المهرجان الذي نظمه مركز شؤون المسرح بالتعاون مع مركز قطر للفعاليات.

وكرم وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني في حفل الختام الذي أقيم بمسرح يوفينو الممثلة هدية سعيد واسم الفنان الراحل عبد الله أحمد تقديرا لإسهاماتهما في دعم الحركة المسرحية.