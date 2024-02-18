حطم رقما قياسيا.. تراكم الثلوج في موسكو

حطم تراكم الثلوج في موسكو رقما قياسيا، بحسب تقارير إعلامية روسية، بعد أن بلغت سماكة الثلوج 67 سم .

وأعلن كبير خبراء مركز “فوبوس” الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس تحطيم الغطاء الثلجي في موسكو رقما قياسيا، حيث بلغت سماكة الثلوج 67 سم.

وكتب تيشكوفيتس في صفحته على “تلغرام” أن تراكم الثلوج في موسكو ازداد 5 سم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف تيشكوفيتس: “بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في محطة الأرصاد الجوية الواقعة في معرض عموم روسيا بحلول الساعة 9 صباح اليوم الأحد 67 سم، وهو أكثر بـ1.7 مرة من المعدل الطبيعي، حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق عام 1966، عندما بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في موسكو 65 سم”.