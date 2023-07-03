حظر فيلم "باربي" في فيتنام .. ما السبب؟

قبل بدء عرضه العالمي المرتقب يوم 21 تموز الجاري، أعلنت وسائل إعلام حكومية فيتنامية منع عرض الفيلم الأميركي “باربي” بسبب مشهد يعرض خريطة تُظهِر أراض متنازع عليها بين الصين وفيتنام على ضفاف بحر الصين الجنوبي.

ووفقاً لموقع “مالاي ميل”، فإنّ الفيلم الذي تنتجه “وورنر بروس”، يستخدم خريطة تمنح الصين الحق والسيطرة على خليج بحري بشكل حرف U، يضم مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي، تعتبرها فيتنام جرفها القاري، ولها حقوق امتيازات نفطية فيها.

ولفت الموقع إلى أن “باربي”، من بطولة بطولة مارغو روبي “باربي” وريان غوسلينغ “زوجها كين”، ليس الفيلم الأول الذي يتم منعه لهذا السبب، بل هناك العديد من الأفلام التي تم حظرها في فيتنام.