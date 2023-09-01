حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب في هذا التاريخ

تقام حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب بنسختها المقبلة في 7 ‏كانون الثاني (يناير)، على ما أعلنت الخميس الجهة المنظمة ‏للحدث الذي شُوهت صورته في السنوات الأخيرة بسبب ‏اتهامات بالفساد والعنصرية.‏

وأضاف المنظمون في بيان أنه سيتم “الكشف عن الترشيحات ‏يوم الاثنين 11 كانون الأول (ديسمبر)”.‏

ولطالما اعتُبرت جوائز السينما والتلفزيون هذه الأكثر شهرة ‏بعد جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة.‏

لكنها فقدت بريقها منذ عام 2021، عندما كشفت صحيفة ‏‏”لوس أنجليس تايمز” عن أعمال مشبوهة وراء الكواليس ‏لجمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود (‏HFPA‏)، التي يشكّل ‏أعضاؤها لجنة التحكيم الخاصة بهذا الحدث.‏

وأشارت الصحيفة خصوصاً إلى أن اللجنة المذكورة لم تكن ‏تضم أي أعضاء سود في ذلك الوقت، وشرحت بالتفصيل كيف ‏قبل أعضاء فيها هدايا فارهة من الاستوديوهات.‏

بعد أن قاطعتها النخبة الهوليوودية في عام 2022 وحُرمت ‏من البث التلفزيوني، أطلقت جوائز غولدن غلوب مذاك سلسلة ‏إصلاحات لتنويع أعضائها ووضع حد للانتهاكات الأخلاقية.‏

وفي عام 2023، عادت الجوائز إلى التلفزيون، ورغم بعض ‏الغيابات، فإن عدد النجوم على السجادة الحمراء، من ستيفن ‏سبيلبرغ إلى ميشيل يوه إلى براد بيت، شكّل مؤشراً إلى ‏استعداد هوليوود لطي الصفحة.‏

ومع ذلك، سجّلت الحفلة أدنى نسبة مشاهدة في تاريخها، إذ بلغ ‏عدد مشاهديها 6,3 ملايين فقط.‏

وكجزء من الإصلاحات، بيعت حقوق تنظيم جوائز غولدن ‏غلوب لمستثمرين من القطاع الخاص، تمهيداً لحلّ جمعية ‏الصحافة الأجنبية في هوليوود.‏

وأعلنت المنظمة الجديدة القائمة على الحدث الخميس أيضاً ‏تشكيل لجنة توجيهية “مسؤولة عن اختيار الصحافيين ‏والتصديق عليهم واعتمادهم كأعضاء مصوّتين” في لجنة ‏تحكيم جوائز غولدن غلوب.‏

ووعدت المنظمة، المكونة من تسعة أعضاء، بأن هذه اللجنة ‏‏”ستضمن تطبيق معايير وممارسات صارمة داخل الهيئة ‏الانتخابية”.‏

ومن بين هؤلاء الأعضاء خصوصاً تيم غراي، وهو صحافي ‏رئيسي في مجلة فراييتي المؤثرة، والذي جرى تعيينه نائباً ‏لرئيس غولدن غلوب.‏