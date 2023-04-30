الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023 |
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حقيقة وفاة الفنان حسام تحسين بك

منذ 7 دقائق
حسام تحسين بك

حسام تحسين بك

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قال الفنان السوري حسام تحسين بك، إن مطلقي شائعات وفاته “يعانون من أمراض كثيرة، ويحتاجون علاجاً نفسياً”.

جاء ذلك تعليقاً على الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنان الشهير.

وأضاف تحسين بك أنه فوجئ منذ صباح أمس السبت، بكمّ كبير من المكالمات التي يطمئن أصحابها على صحته، ويسألونه بخوف إن كان قد وقع له مكروه.

وتابع الفنان السوري أنه لم يكن يعرف بانتشار خبر عن وفاته، حتى تواصل مع ابنه راكان ليستعلم منه حول ما يحدث، حيث رفض الأخير إخباره بالشائعة، وفقاً لما أورده موقع “فوشيا”.

وقال تحسين بك إن وضعه الصحي بخير، ولا يعاني من أي مشكلات صحية، وهو متواجد حالياً في منزله بالعاصمة السورية دمشق، ويعيش أيامه بين العمل ومع أسرته وعائلته وأصدقائه.

وأكد الفنان السوري أن من ينشر مثل هذه الأنباء يعاني من أمراض كثيرة، ويحتاج إلى علاج نفسي، “فهم يبحثون عن استجرار المعجبين والمتابعين و(اللايكات) لصفحاتهم على حساب الآخرين بأنباء كاذبة”.

وقال تحسين بك إنه حالياً يعمل على التحضير لإطلاق أغنية “العز بيلبقلك سوريا”، من كلماته وألحانه، حيث أنهى تسجيلها مع عدد من الأطفال، وهو بهذا لا يقدم نفسه مغنياً أو مطرباً، وإنما كمؤدٍّ يرى من واجباته تقديم كلمات وأغنية وطنية تجاه بلده.

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