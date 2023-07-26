حكاية أصغر مليونيرة تخطط للتقاعد عن العمل!

قررت الطفلة الأسترالية بيكسي كورتيس، المليونيرة البالغة من العمر 11 عاما، التقاعد عن العمل، في عيد ميلادها الـ12، وذلك بهدف التركيز على الدراسة.

ونشرت كورتيس، المديرة التنفيذية لشركة الألعاب التابعة لها، Pixie’s Fidgets، مقطع فيديو على حسابها على “انستغرام”، عرضت فيه حقائب هدايا من ضيوف حفل عيد ميلادها.

وأعطت والدة كيرتس، روكسي جاسينكو، ابنتها فكرة التخطيط لحفلة التقاعد بعد أن أكدت لها أهمية تعلم كيفية الموازنة بين التعليم وريادة الأعمال.

أسست كورتيس شركة Pixie’s Fidgets، مع والدتها في عام 2021، وقد بيعت في أول 48 ساعة من طرحها، وما زالت تحوز على اهتمام العالم.

وتعد لعبة pop it، من أشهر الألعاب حتى بدت وكأنها تغزو الأسواق بشكل كبير، وسط ارتفاع ملحوظ ومتفاوت في أسعارها، وتتميز بألوان متعددة وتحتوي على فقاعات يضغط عليها الطفل بإصبعه وقوامها من السيليكون.

كما أن لدى بيكسي كورتس شركة أخرى، هي “بيكسيز بوز”، المتخصصة في إكسسوارات الشعر، وقد أنشأتها والدتها عندما كانت طفلة.

وحتى العام الحالي، تحقق المليونيرة الطفلة أكثر من 133000 دولار شهريا، وفقا لموقع News.com.au.