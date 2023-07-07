حكم غريب.. قاضٍ يلزم مزارع كندي بدفع تعويض لاستخدامه رموز "إيموجي"

كشف خبر نشرته صحيفة واشنطن بوست عن تعرض مزارع كندي لغرامة كبيرة كتعويض بسبب استخدامه لرموز إيموجي التعبيرية.

وفي التفاصيل، فقد أقرت محكمة في ساسكاتشوان في كندا، في يونيو، في سابقة قضائية إلزام مزارع في عقد مع جمعية تعاونية استخدم فيه الرموز التعبيرية “الإبهام” للرد عليهم في إشارة لموافقته عليه، وفرضت عليه دفع تعويض بـ82 ألف دولار كندي (حوالي 61 ألف دولار أميركي).

وقال القاضي، تي جي كين، الذي حكم في القضية إنه “بفضل التكنولوجيا أصبحت الرموز التعبيرية لغة مشتركة للتواصل والحديث، وهو أمر سيتعين على النظام القضائي مواجهته للمضي قدما”.

وأضاف أن “هذه المحكمة لا ينبغي لها وقف موجة التكنولوجيا والاستخدام الشائع لتقنياتها.. هذا هو الواقع الجديد في المجتمع الكندي ويجب أن تكون المحاكم جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ عن استخدام الرموز التعبيرية وما شابهها”.

ويعود أصل الخلاف بين المزارع والجمعية التعاونية، إلى عام 2020، عندما أوقفت التعامل بشكل مباشر مع المزارعين وجها وجها خلال جائحة كورونا، وأصبح التعامل يتم عبر البريد الإلكتروني عن بعد.

وأبرم الطرفان عقدا لشراء محصوله من الكتان، خلال عام 2021، بسعر يقارب 500 دولار أميركي للطن، إذ تم إرسال العقد له موقعا من الجمعية وأرسلت صورته للمزارع برسالة تتضمن “الرجاء تأكيد عقد الكتان” ليرد المزارع بتعبير “الإبهام المرفوع لأعلى”.

وبعد ذلك لم يقم المزارع بتسليم المحصول مطلقا، مما دفع الجمعية لرفع دعوى عليه لخرقه العقد الذي وافق عليه بتعبير “إيموجي”.

وقال المزارع إنه رد بالـ”إيموجي” ليعبر عن استلامه للعقد وليس التوقيع عليه.