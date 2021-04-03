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حكيم: أغنية " كلام الناس" لجورج وسوف كانت مكتوبة لي

3 - أبريل - 2021
حكيم

حكيم

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كشف المطرب المصري حكيم عن أغنية رفض أداءها لتكون من نصيب الفنان السوري جورج وسوف، وتحقق نجاحاً كبيراً بصوته.

وقال حكيم في مقابلة ببرنامج “أبلة فاهيتا” على فضائية “أون إي” المصرية، الخميس، إن أغنية “كلام الناس” كانت مكتوبة خصيصاً له، إلا أنه رفضها لتمسكه خلال هذه الفترة بعدم تقديم هذا اللون من الغناء.

وأضاف حكيم أنه شعر بالندم بعد أن قدَّم جورج وسوف الأغنية وحقق معها نجاحاً كبيراً ساهم في شهرته الواسعة بالعالم العربي.

وطرحت أغنية “كلام الناس” في عام 1994، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي.

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