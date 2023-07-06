حمار بري صومالي يدخل السرور على حديقة حيوان في تشيلي

وُلد حمار بري صومالي نادر في حديقة حيوان في تشيلي مما أثار الأمل بشأن نوع مهدد بالانقراض إذ لم يتبق منه سوى أقل من 200 حمار بالغ في العالم.

وتشارك حديقة حيوان بوين الواقعة في الضواحي الجنوبية لمدينة سانتياجو في مسعى دولي لزيادة أعداد الحمار البري الصومالي الذي صنفه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أنه مهدد بالانقراض.

وقال إجناسيو إيدالسواجا، مؤسس ومدير حديقة حيوان بوين، “يسعدنا حقا إعلان الخبر في هذه الأوقات الصعبة على صعيد الحفاظ على العديد من الأنواع”.

وتابع إيدالسواجا “إنه خبر رائع بالنسبة للحفاظ على حمار بري يختفي من على الأرض ولدينا القدرة على الإكثار منه هنا، على حافة العالم، في تشيلي”.

ووفقا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، يعيش ما تبقى من حيوانات الحمار البري الصومالي في إريتريا وإثيوبيا، وأكبر تجمع مسجل منها يضم 17 حمارا فقط. وتراجعت أعداد هذه الحيوانات بنسبة 95 بالمئة خلال 35 عاما الماضية في إثيوبيا وليس من المعروف ما إذا كان قد تبقى أي منها في الصومال.

وانخفضت أعداد هذا الحيوان بشكل كبير بسبب فقد الموائل وصيده من أجل الطعام أو لأغراض طبية.

وقال إيدالسواجا “تُستخدم العظام في إعداد حساء يُفترض أن له خصائص طبية لم تُثبت علميا، لكن ذلك أدى عمليا إلى التهديد بانقراض نوع جميل”.

وشهدت حديقة الحيوان ولادة حمارين بريين في عام 2021، سُميا لوكريسيا وإيتا. ولم تطلق الحديقة بعد اسما على الصغير الجديد الذي ولد قبل بضعة أسابيع فقط.