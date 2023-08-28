حمزة نمرة يحتفل بالرقم مليار!

احتفل الفنان المصري الشاب حمزة نمرة بتخطي حجم المشاهدات على قناته على موقع “يوتيوب” حاجز المليار مشاهدة.

ونشر حمزة مقطع من الأغنية على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وعلق قائلا:

“إجمالي مشاهدات اليوتيوب تخطت المليار مشاهدة، شكرا ليكم وشكرا على تشجيعكم وكل كلامكم الحلو اللي طالع من القلب”.

يذكر أن المطرب حمزة نمرة قد طرح أحدث أغانيه الجديدة “عالم كدابة” من ألبومه الجديد “رايق” عبر قناته على “يوتيوب”.

أغنية “عالم كدابة” من كلمات حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.