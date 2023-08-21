حمزة نمرة يعلن عن موعد طرح أغنية "عالم كذابة"

أعلن الفنان حمزة نمرة عن موعد طرح أحدث أغانية “عالم كدابة”، عبر حسابة على “فيسبوك”.

وطرح جزء من أغنيته الجديدة “عالم كدابة”، وأعلن عن موعد طرحها، قائلا:”ياترى #عالم_كدابة فعلا؟..استنوا اغنية #عالم_كدابة يوم الأربعاء الساعة ٧م على اليوتيوب وكل منصات الأغاني”.

من ناحية أخري نجح المطرب حمزة نمرة، في تصدر قائمة الأكثر استماعًا بالمنصة الموسيقية “يوتيوب”، عبر 3 أغاني احتل بهم الثلاث مراكز الأولى.

وتصدرت أغنية “أنا الطيب”، قائمة الأكثر استماعًا، وهي من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة نمرة.

واحتلت أغنية “رياح الحياة” وصافة الترتيب، وهي من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة نمرة ايضاً.

وتواجدت أغنية “لعله خير”، بالمركز الثالث ضمن القائمة، وهي من كلمات عمر طاهر وألحان حمزة نمرة.

وعلى صعيد متصل، طرح نمرة، أحدث أغانيه والتي حملت اسم “مش سليم”.