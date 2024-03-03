حورية فرغلي: ماليش حد بس ليا نفسي

تحدثت الفنانة حورية فرغلي حول أزمتها الأخيرة التي تعرضت لها، و كيفية خروجها منها، و ذلك من خلال لقائها ببرنامج أسرار النجوم.

وتحدثت حورية فرغلي حول قوتها في الأزمة، قائلة : “القوة دي جتلي من عند ربنا و اللي قواني إني ملاقتش حد جنبي، و بصيت لنفسي في المراية وقولت إني ماليش حد بس ليا نفسي وهي حورية، وحورية مش محتاجة حد وهتبقي أحسن من الأول بعد كل اللي حصل و اتقال”.

وتابعت حورية فرغلي قائلة:”مش زعلانة ولا بغير من حد و بعيش اليوم بيومه”.

وأختتمت حديثها قائلة: “واحشني الشغل، أنا من 2010 كان ليا مسلسل كل رمضان و فيلمين في السنة، و مشكلتي إني مليش معارف و في الوسط الفني معرفش غير اللي أشتغلت معاهم”.