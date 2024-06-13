خطر يهدد تركيا وسوريا ولبنان خلال أيام العيد.. هوغربيتس يحذر!

لفت راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس إلى أن كوكب الزهرة سيكون في زاوية قائمة مع الأرض ونبتون ما يشير الى احتمال حدوث نشاط زلزالي أكبر في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر.

ويحذر هوغريبتس من أن الفترة من 15 إلى 16 حزيران ربما تكون الأكثر أهمية، مع احتمال لنشاط زلزالي أكبر يتراوح بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر.

ويتحدث أيضا عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في اليوم السابع عشر حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون.

ويحدد العالم الهولندي تنبؤاته في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويقول إنه وبعد فترة طويلة تم رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق، قائلا “بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 درجات”.

ويحدد أكثر فيقول إن تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق إفريقيا ويمكن أن يكون هناك أيضًا نشاط زلزالي بقوة 7 درجات.

ويتابع قائلا إن تركيا وسوريا ولبنان، وخصوصا تركيا، هي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا.