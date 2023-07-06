الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ 3 ساعات
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

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حسمت إدارة باريس سان جيرمان موقفها من نجم الفريق كيليان مبابي، حيث لا يحرز الطرفًا تقدمًا في مفاوضات تجديد التعاقد، حيث أن موقف مبابي واضح وهو إكمال عامه الأخير من العقد حتى عام 2024، وعدم تنفيذ بند التجديد حتى عام 2025.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية اتفق مجلس إدارة باريس سان جيرمان على بيع كيليان مبابي هذا الصيف للامتثال إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في قاعدة اللعب المالي النظيف، وسيتعرض النادي الفرنسي لمشاكل، حيث ستدرج في حساباته لهذا الموسم راتب اللاعب البالغة 72 مليون يورو، بالإضافة إلى المكأفات المستحقة له بقيمة 80 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه يظل باريس سان جيرمان متشددًا في نيته مع النجم الفرنسي إذا لم تظهر أي مؤشرات إيجابية في الأسابيع المقبلة بشأن تجديد العقد، سيتم بيعه في سوق الانتقالات الحالي.

وكشفت مصادر قريبة من النادي الفرنسي لصحيفة “ليكيب” أن مبابي وعد بمغادرة باريس في صفقة تأتي بالأموال لخزائن النادي، لذلك فإن رحيله مجانًا في العام المقبل هو مستحيل بناءً على وعد اللاعب.

باريس سان جيرمان لا يرغب في تكرار سيناريو العام الماضي عندما بذلوا قصارى جهدهم لتجديد عقد مبابي بالإضافة إلى ذلك.

وطرحة الصحيفة الفرنسية سؤلًا هامًا هو كيف سيرد مبابي في حال قبل باريس سان جيرمان عرضًا من ريال مدريد، وقد أكد بشكل متكرر أنه يرغب في إكمال عامه الأخير من العقد لعدم فقدان مكأفاة الولاء التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو والتي يجب على باريس سان جيرمان دفعها في الأول من سبتمبر المقبل.

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