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خلافات كبيرة بين مبابي ووالدته بعد ريال مدريد

منذ 6 دقائق
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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تسبب توقيع كيليان مبابي مع ريال مدريد الاثنين بنشوب خلاف بينه وبين والدته فايزة العماري التي تتولى إدارة أعماله، إذ لم يعجبها المبلغ المقدم لابنها من قبل إدارة فلورنتينو بيريز، بينما أصر اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 على أن “المال ليس كل شيء”.

وأعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا الاثنين التوقيع مع مبابي الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب في العالم حاليا، بعقد يمتد حتى 2029 وذلك بعد نهاية ارتباطه مع باريس سان جيرمان.

ووفقاً لموقع “ديفينسا سنترال” الإسباني يوم الثلاثاء فإن فايزة العماري التي كانت تنوي استخدام الأرقام التي يحصل عليها ابنها من باريس سان جيرمان من أجل الحصول على أرقام أكبر من ريال مدريد، اصطدمت بموافقة كيليان على ما عرضه عليه فلورنتينو بيريز رئيس النادي العاصمي.

ووفقاً لمصادر مختلفة فإن مبابي كان يحصل على أكثر من 60 مليون يورو مع باريس سان جيرمان بما فيها رواتبه السنوية والعقود الأخرى، لكنه وافق على تقاضي 33 مليون يورو فقط مقابل اللعب مع ريال مدريد.

وسيكون راتب مبابي 13 مليون يورو سنوياً بعد خصم الضرائب، بينما سيحصل في كل عام على 20 مليون يورو مكافأة، إذ يعني ذلك أن دخل اللاعب الفرنسي السنوي انخفض إلى قرابة النصف.

وزاد الموقع: كانت والدة مبابي وعائلته يطمعون بالحصول على مبلغ يفوق ما كان يجنيه اللاعب من باريس، إلا أن كيليان كان صارماً عندما أكد أن المال ليس كل شيء، وأنه يريد اللعب في ريال مدريد، النادي الذي كان يحلم بارتداء قميصه منذ الطفولة.

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