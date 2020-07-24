دافع عن شرف شقيقته فتلقى الطعنات في قلبه.. “إسلام سعد” شهيد جديد للشهامة في مصر

في حادثة هزت المجتمع المصري بكل تفاصيلها، راح ضحيتها شاب بطل كان يدافع عن عرض شقيقته في وجه ذئاب بشرية حاولوا التحرش بها.

إذا لم يكفِ ثلة الأنذال محاولة التحرش بفتاة عفيفة، حتى أقدموا على التعدي على أخوها “إسلام” لأنه انبرى مدافعاً عن أخته، فلقي إسلام الطالب الجامعي في كلية الحقوقم صرعه بطعنات سكين أصابت قلبه، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

وأفاد شهود عيان، أن إسلام قد نزل إلى المتهمين بعدما تحرشا بأخته أثناء وجودها في شرفة المنزل، وقد حدثت مشادة كلامية بينهم انتهت بطعن الضحية عدة طعنات في جسده.

الأب يروي المأساة

من جهته، روى سعد السيد جاد، تفاصيل مقتل نجله إسلام بالدقهلية والمعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، على يد مجموعة من الشباب الذين ترصدوا له، بعد مشادة معهم، على إثر معاكستهم لشقيقته.

وقال جاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: “مش هناخد عزاء إسلام إلا لما الحكومة تاخد لنا حقنا، ابني ولد وحيد على 3 بنات وكان أملنا يبقى مستشار، واللي قتلوه قصر تحت السن”.

وأشار والد المجني عليه إلى تلقي إسلام طعنات بمطاوٍ وجنازير من الجناة بعد مشادة وقعت بينهم قبل عدة أيام من يوم الحادث بسبب معاكستهم لشقيقته أثناء وقوفها بشرفة المنزل، لافتًا إلى أن إحدى كاميرات المراقبة قامت بتصوير حادث مقتل نجله في أحد الشوارع بعد رجوعه من عمله في محل الأحذية.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين اللذين يبلغان من العمر 17 عاما، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طعن إسلام بسكين في قلبه، بينما كان الثاني يمسكه من الخلف.

وأطلق رواد مواقع التواصل وسم #حق_إسلام_لازم_يرجع_مش_هنكرر_قصة_البنا، في إشارة إلى حادثة مشابهة وقعت في أكتوبر الماضي.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”شهيد الشهامة” في ديسمبر الماضي، والتي قتل فيها الطالب محمود البنا على أيدي آخرين كان قد تصدى لهم أثناء تحرشهم بفتاة.

وحكم على المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي بالسجن لمدة 15 سنة، وسجن إسلام إسماعيل خمس سنوات.

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر الماضي، إذ استاء البنا من تصرفات متحرش، فحاول فضحه من خلال كتابات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فأقدم المتحرش مع مجموعة من أصدقائه على قتله ونشر فيديو للجريمة، ما أثار الرأي العام المصري.