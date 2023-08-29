داليدا خليل عن تعليق عمرو دياب "قمر بيروت هنا": "روحوا اسألوه"

ردت الممثلة داليدا خليل للمرة الأولى على أنباء ارتباطها رسمياً بالفنان عمرو دياب، وقالت إن ما يجمعهما “علاقة خاصة جداً”، وعلقت على ما تم تداوله حول جملة “قمر بيروت هنا” التي كتبها دياب بعد حفله في لبنان، باعتبار أنها تشير إليها.

وتابعت خليل في أول مداخلة هاتفية لها عبر برنامج “تفاصيل”: “عمرو دياب رجع النور على بيروت رغم الأحداث المؤلمة التي كان يمر بها الشعب اللبناني، وشخصيته كانت حلوه وهو مهضوم والستات كلها بتحبه وأنا من أشد المعجبين به”.

وردت خليل على تعليق دياب بعدما نشر فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” لحفله وكتب “قمر بيروت هنا”، حيث اعتبر الجمهور أنه يقصدها كونها حضرت حفله ورقصت على أنغام “يا أنا يا لأ”، قائلة: “مش عارفه روحوا أسألوه هو”.

وقالت خليل إن علاقتها بالفنان خاصة للغاية، موضحة أنها قابلته في الساحل الشمالي للمرة الأولى ورحّب بها للغاية.