السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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دفعة واحدة.. النصر يعلن صفقتين من مانشستر يونايتد

منذ 13 دقيقة
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

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يواصل نادي النصر استقطاب المزيد من النجوم العالميين، حيث يستعد للإعلان عن صفقة جديدة مرتقبة من خلال ضمه لأحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدًا من العملاق مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وحسب شبكة “Manchester evening news”، حسم نادي النصر صفقة انتقال الظهير الأيسر أليكس تيليس.

وسيدفع النصر قرابة الـ 6 ملايين باوند من أجل ضم تيليس، الذي لعب للنادي قرابة الثلاث سنوات.

النصر لن يكتفي بتلك الصفقة من مانشستر يونايتد، حيث ينوي ضم اللاعب الإفواري إريك بايلي، مدافع الشياطين الحمر الذي يبدو وأنه خارج حسابات المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج.

ويسعى مانشستر يونايتد لبيع العديد من اللاعبين الذي يعتبرهم تين هاج خارج الخطة في الموسم الكروي الجديد.

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