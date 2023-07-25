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دنيا بطمة تعتزل "السوشال ميديا"... ما السبب؟

منذ 13 دقيقة
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أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة اعتزال السوشال ميديا بشكل مفاجئ، ومن دون الكشف عن سبب القرار، تزامناً مع إلغاء حفلها الغنائي في مهرجان “تيفلت” في المغرب.

وشاركت جمهورها بهذا الخبر عبر خاصية “ستوري” نشرته في حسابها على “إنستغرام”، كتبت فيه: “حبايبي سأغيب عنكم فترة… أحتاج للراحة قليلًا… أحبكم جميعاً”.

وربط البعض شائعة تعرّض بطمة للضرب بإلغاء حفلها في مهرجان “تيفلت” بشكل مفاجئ، رغم إيضاحها أن سبب تغيبها يعود لتعرض سيارتها لعطل مفاجئ.

وكتبت بطمة في منشور لها: “جمهوري العزيز في مدينة تيفلت، تعذر عليَّ الوصول في الوقت المناسب للمهرجان بسبب عطل مفاجئ في سيارتي وأنا في الطريق”.

واعتذرت قائلة: “نعتذر منكم ومن منظمي التظاهرة، ونلتقي في فرصة ثانية”.

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