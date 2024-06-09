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دولة عربية توقف 3 نساء من "شبكة دعارة دولية"

منذ 39 دقيقة
عناصر من الشرطة الكويتية

عناصر من الشرطة الكويتية

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ضبطت السلطات الأمنية في الكويت (الأحد 9-6-2024) “شبكة دعارة دولية” تمارس نشاطها في البلاد عن طريق الحسابات الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إن “الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط شبكة دعارة دولية مكونة من 3 نساء من جنسيات مختلفة تمارس الدعارة عن طريق أحد الحسابات عبر المواقع الإلكترونية مقابل مبالغ مالية”.

وأضافت أن المشتبه بهن “تم إحالتهن إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن”.

ولم تذكر السلطات الكويتية تفاصيل أخرى بشأن جنسيات المشتبه بهن أو كيفية عملهن.

وتشن الكويت مؤخرا حملات أمنية واسعة النطاق ضد المخدرات وشبكات الدعارة وغيرها من الجرائم التي تصفها الدولة الخليجية بأنها “ظواهر سلبية”.

وفي مايو الماضي، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن عمل المحققين في بعض مراكز الشرطة بمختلف المحافظات، سيكون على مدى 24 ساعة.

    المصدر :
  • الحرة

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