دومينيك تيم يحقق فوزه الأول في بطولة كبرى منذ 2021

حقق النمساوي دومينيك تيم فوزه الأول بمباراة في واحدة من البطولات الأربع الكبرى للتنس منذ عام 2021 بعدما تغلب بطل أمريكا المفتوحة السابق على ألكسندر بوبليك ليبلغ الدور الثاني، الاثنين.

وكسر تيم المبتلى بالإصابات هيمنة روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وفاز باللقب في نيويورك عام 2020، لكن إصابة في المعصم في العام التالي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر وتسببت إخفاقات أخرى في تراجع تصنيفه إلى المركز 352 عالميا.

وعانى اللاعب النمساوي، المصنف 81 عالميا، من مسيرة سيئة في البطولات الكبرى منذ بلوغ الدور الرابع في أستراليا المفتوحة قبل عامين وقال إن الفوز على بوبليك 6-3 و6-2 و6-4 منحه شعورا مميزا.

وأبلغ تيم الصحفيين “نعم، كانت مباراة جيدة جدا منذ اللحظة الأولى. إنه فوز مميز جدا لأنه الأول منذ عامين ونصف العام في البطولات الأربع الكبرى”.

وأضاف “أعتقد أني لم أحقق الفوز في مباراة خلال ست أو سبع بطولات كبرى، لذا هذا أمر رائع خاصة هنا في أمريكا المفتوحة مع كل ما حدث في الماضي ومع كل ذكرياتي هنا”.

وقال تيم إنه نجح ببطء في استعادة قوة معصمه الكاملة، لكن إعادة اكتشاف ثقته بنفسه كانت بمثابة التحدي بعد عودته إلى الملاعب في مارس آذار 2022.

وأضاف تيم، الذي سيواجه الأمريكي بن شيلتون في الدور المقبل “الثقة البدنية موجودة. شاركت في العديد من البطولات منذ الإصابة وخضت العديد من الحصص التدريبية. لقد وضعت بالفعل حملا كبيرا على معصمي مجددا. إنه بخير تماما”.

وتابع “لم يكن من السهل استعادة الجانب الذهني. لم يكن بوسعي أن أؤدي نفس العمل الذي اعتدت عليه قبل الإصابة وهذا لم يكن بالأمر الهين”.

وواصل” مع كل نجاح، وفي كل مباراة خاصة مع النجاحات الكبرى أو الأسابيع الجيدة مثلما حدث في (بطولة) النمسا عندما لعبت أول نهائي أو حتى هنا… يساعد ذلك كثيرا على الصعيد النفسي ويمنح الثقة الكاملة في المعصم مجددا”.