دون الكشف عن المقابل المادي.. برايتون يضم الحارس فيربرخن من أندرلخت البلجيكي

قال برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين إنه تعاقد مع الحارس بارت فيربرخن من أندرلخت البلجيكي بعقد يمتد لخمسة مواسم.

ولم يتم الكشف عن المقابل المادي لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت أن الصفقة كلفت برايتون 16 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) من أجل الحارس الهولندي البالغ عمره 20 عاما والذي نال جائزة أفضل لاعب في أندرلخت في الموسم المنصرم.

وبدأ الحارس فيربرخن مسيرته مع بريدا الهولندي قبل الانتقال إلى أندرلخت في 2020.

وقال روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون إن فيربرخن مناسب لأسلوب اللعب حيث يعتمد الفريق على حارس المرمى يمكنه بناء الهجمات من الخلف.

وأضاف المدرب الإيطالي “إنه معتاد على أسلوب مشابهة لنا ولا يواجه أي مشكلة في التأقلم مع المجموعة. لديه القدرة ليصبح لاعبا مهما للفريق في السنوات المقبلة”.

وأنهى برايتون الدوري الإنجليزي في المركز السادس ويشارك في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وأصبح فيربرخن رابع المنضمين إلى صفوف برايتون هذا الصيف بعد مع جواو بيدرو من واتفورد والألماني محمود داود من بروسيا دورتموند وجيمس ميلنر من ليفربول.