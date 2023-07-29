ديمبلي يحسم موقفه من الانتقال لباريس سان جيرمان

يرى فريق باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بأنه البديل الأفضل في حال رحيل كيليان مبابي هذا الصيف.

حسم عثمان ديمبلي، جناح برشلونة الإسباني، موقفه النهائي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان باريس سان جيرمان فتح باب المفاوضات بشكل مباشر مع الوفد المرافق لعثمان ديمبلي هذا الأسبوع من أجل التعاقد معه، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتفاوض فيها النادي الفرنسي مع اللاعب الدولي.

وحسبما كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ديمبلي عازم على الاستمرار في برشلونة، ولا يخطط للرحيل إلى ناد آخر في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ26 عاما مرتاح للغاية في برشلونة ويتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز، ويريد الفوز بالألقاب مع الفريق.

وكان باريس سان جيرمان مستعدا لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع برشلونة، والذي يقدر بنحو 50 مليون يورو، مما يتيح لأي ناد ضمه مقابل دفع هذا المبلغ قبل 31 يوليو/تموز المقبل.

ومع ذلك، فإن ديمبلي كان سيحصل على نصف قيمة الشرط الجزائي (25 مليون يورو)، لكن اللاعب اختار الاستمرار مع برشلونة، وبالتالي سيضحي عن الكثير من المال للبقاء.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن برشلونة توصل لاتفاق مع ديمبلي على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وتحديدا في صيف 2024، وذلك بعدما ارتبط اسمه أيضا بالانتقال إلى النصر السعودي.

يذكر أن ديمبلي انضم إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو بجانب المتغيرات المتعلقة بأداء اللاعب.