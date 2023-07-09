ديميتروف يتقدم للدور الرابع في ويمبلدون

فاز جريجور ديميتروف على الأمريكي فرنسيس تيافو المصنف العاشر في مجموعات متتالية وذلك بعد انتصار مقنع 6-2 و6-3 و6-2 ، الأحد، ليتأهل للدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث يلتقي بالدنمركي هولجر رونه المصنف السادس.

ووصل تيافو إلى نادي عموم إنجلترا بعد فوزه بأول لقب له على الملاعب العشبية في بطولة شتوتجارت المفتوحة الشهر الماضي، لكن ديميتروف صاحب الخبرة، الذي بلغ قبل النهائي سابقا في لندن، انتصر على مدار يومين.

وكان أول شيء أبرزه تيافو عندما طُلب منه إبداء رأيه بشأن ديميتروف قبل المباراة هي الإرسال الأول للاعب البلغاري وأدائه على الشبكة وضرباته الأرضية الناجحة.

ومن الواضح أن تيافو قد استعد جيدا بعد أن هزم ديميتروف قبل أربع سنوات في بطولة أستراليا المفتوحة في دور الستة عشر في مباراة وصفها بأنها “حرب مطلقة”، لكن هذه المرة لم يكن لدى الأمريكي أي رد على التسديدات المتنوعة في ترسانة منافسه.

ولم يخيب ديميتروف آماله ولم يكن بالإمكان إيقاف إرساله، حيث سدد 13 ضربة إرسال ساحقة وحسم 92 بالمئة من نقاط إرساله الأولى ليقدم بمجموعتين قبل إيقاف اللعب أمس السبت في بداية المجموعة الثالثة.

وعند استئناف المباراة اليوم، عزز ديميتروف تقدمه بكسر إرسال منافسه ليفقد تيافو رباطة جأشه سريعا مما أدى إلى تفريغ إحباطه عبر ضرب الكرة بعيدا بين النقاط.

ومن ناحية أخرى، كان ديميتروف هادئا وبدأ اللاعب البالغ عمره 32 عاما عمله بتسديدات قوية من الخط الخلفي ولمسات مذهلة من على الشبكة ليطلق 33 ضربة ناجحة ليترك تيافو الأصغر والأسرع بدون أي رد.

وانتزع اللاعب البلغاري ثلاث نقاط للفوز بالمباراة دون أي كسر لإرساله وحسم الفوز بضربة مباشرة بارعة من على الشباك بينما كان تيافو يسعى دون جدوى من أجل العودة.