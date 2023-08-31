ديميتروف يتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تغلب البلغاري جريجور ديميتروف على البريطاني آندي موراي 6-3 و6-4 و6-1 اليوم الخميس ليتأهل إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ولم يتمكن موراي، الذي قدم مؤخرا أفضل مستوياته، من مجاراة ضربات ديميتروف القوية إذ سدد 16 ضربة فوز مباشر فقط، نصف ضربات الفوز التي سددها منافسه المصنف 19 في البطولة.

ويضرب ديميتروف بهذا موعدا مع الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب على مواطنه دانييل ألتماير 7-6 و3-6 و6-4 و6-3.

وكانت بداية موراي (36 عاما) بطيئة إذ خسر إرساله في الشوط الثاني لكنه أبدى عزيمة قوية عندما رد الكسر في المحاولة الثالثة في شوط ملحمي استغرق 16 دقيقة.

لكن جريجور كسر إرسال موراي في الشوط الثامن ومجددا في مستهل المجموعة الثانية بضربة فوز أمامية دقيقة.

وتأخر موراي، بطل أمريكا المفتوحة 2012، بكسر للإرسال في المجموعة الثالثة بينما أنقذ ديميتروف نقطتين للكسر قبل أن يكسر إرسال منافسه مجددا ليحسم المباراة عندما ارتكب منافسه خطأ مزدوجا.