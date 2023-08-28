دينا: الراقصات زي لاعيبة كرة القدم وأنا مستمرة

شاركت الراقصة المصرية دينا، جمهورها بتصريحات جديدة في أحدث ظهور لها، وقالت الاخيرة خلال تصريحات إعلامية، أن مجال الرقص الاستعراضي والشرقي في عملهن يشبهن لاعيبة كرة القدم، مشيرةً إلى أن كل راقصة لديها رشاقة تميزها عن غيرها.

وأضافت دينا، “أنا معايا ليسانس فلسفة المسرح الروماني القديم، وتلت أربع الممثلين بيقروا كويس، والراقصات زي لاعيبة الكرة عشان كل فنان له لون وشكل ووضع بيفضل محافظ على نفسه”.

وأردفت دينا قائلة: أنا مستمرة ومكملة في طريقي، ودلوقتي شغالة مدربة رقص وممكن بعد كده ناس تانية تطلع بعدي، والراقصة مش لازم تكون مثقفة.

وتستعد دينا، لتصوير أحدث أفلامها “كتف قانوني”، بطولة الفنانة هالة صدقي، وذلك خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تحضيراته.