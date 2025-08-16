السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام

منذ ساعة واحدة
دينا الشربيني

أثارت الفنانة دينا الشربيني حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بمنشور ورسالة غامضة من إحدى محبيها أعادت نشرها عبر خاصية ستوري  على إنستغرام.

وجاء نص الرسالة كالتالي: “إن شاء الله يا حبيبتي يجيلك اللي يحليلك حياتك وتفضلي مبسوطة وقلبك مرتاح”.

هذا وقد تم تداول هذه الصورة بشكلٍ كبير على منصات السوشيال ميديا، وتمنى محبي دينا لها المزيد من النجاح والتألق في حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

جاءت هذه الأخبار بالتزامن مع إعلان الفنان كريم محمود عبد العزيز عن عودته لزوجته آن الرفاعي، بعد شائعات طالت ارتباطه بدينا الشربيني خلال الفترة الماضية وتحديداً بعد تعاونهما في فيلم “الهنا اللي أنا فيه”. وعلى الرغم من الأخبار التي تم تداولها حول زواجهما لكن كلاهما رفض التعليق هذه الأخبار.

كريم محمود عبد العزيز لم يكن التجربة العاطفية الأولى في حياة دينا الشربيني، ففي فترة سابقة أعلنت ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني اسمه حسين، وأكدت أنه كان مصدر دعم كبير لها في محنة رحيل والديها، وأكدت أنهما على وشك الارتباط، لكن الأمور لم تجري كما تريد وأشارت فيما بعد أنهما انفصلا.

