ديوكوفيتش يعود إلى دائرة الضوء في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

يعود نوفاك ديوكوفيتش إلى دائرة الضوء في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الاثنين حيث يتصدر البطل ثلاث مرات المشهد في الليلة الافتتاحية في آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم.

وبعد منعه من المشاركة في النسخة الماضية من البطولة لعدم تلقيه التطعيم ضد فيروس كورونا، سيبدأ ديوكوفيتش سعيه لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مارجريت كورت بحصد 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى على ملعب آرثر آش أمام الفرنسي ألكسندر مولر الذي يظهر في القرعة الرئيسية لأول مرة في مسيرته في فلاشينج ميدوز.

وإذا وصل اللاعب الصربي البالغ من العمر 36 عاما إلى الدور الثاني فإنه سيعود إلى صدارة التصنيف العالمي لتنس الرجال في 11 سبتمبر\أيلول المقبل ليطيح بالإسباني كارلوس ألكاراز من الصدارة.

وليس من المعتاد أن تظهر إيجا شيانتيك في الليلة الافتتاحية لكن المصنفة الأولى عالميا والمدافعة عن اللقب بدأت المنافسات بالملعب الرئيسي أمام السويدية ريبيكا بيترسون.

والتقت شيانتيك وبيترسون مرتين من قبل في بطولتي أستراليا وفرنسا حيث اكتسحت اللاعبة البولندية منافستها السويدية بالفوز عليها في مجموعتين متتاليتين.

وسيكون أمام اللاعبين الأمريكيين الكثير ليفرحوا به حيث يتقابل فرنسيس تيافو المصنف العاشر مع مواطنه ليرنر تيان على ملعب آرثر آش بينما تستهل كوكو جوف المصنفة السادسة، المنتشية بفوزها في سينسناتي المفتوحة، مشوارها أمام الألمانية لورا سيجموند.

وسيكون كريستوفر يوبانكس صاحب الشخصية الجذابة، والذي خطف الأضواء بتأهله غير المتوقع إلى دور الثمانية في ويمبلدون، محاطا بالجماهير عندما يواجه الكوري الجنوبي كوون سون-وو.