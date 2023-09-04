ديوكوفيتش يفوز دون عناء على جويو في أمريكا المفتوحة

بعد خمس مجموعات عصيبة في الدور السابق لم يكن نوفاك ديوكوفيتش بحاجة إلى توتر آخر للأعصاب لذا أنجز المهمة بإتقان أمام بورنا جويو ليفوز 6-2 و7-5 و6-4 ويتأهل لدور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وواجه اللاعب الصربي تحديا أصعب بكثير أمام لاسلو ديري حين اضطر لتحويل تأخره بمجموعتين ليتجنب الخروج من آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام وتمسك بأمل معادلة الرقم القياسي لمارجريت كورت بتحقيق 24 لقبا بهذه البطولات.

وفي مساء الأحد بالدور الرابع كسر ديوكوفيتش (36 عاما) الإرسال في بداية اللقاء ولم يبد تحت تهديد إذ نال جويو فرصة وحيدة لكسر للإرسال طيلة المباراة.

وارتكب ديوكوفيتش 12 خطأ سهلا مقابل 40 لمنافسه الكرواتي المصنف 105 عالميا والذي كان تحت ضغط هائل إذ تعرض إرساله للكسر خمس مرات قبل أن يحسم المصنف الثاني الفوز بإرساله الساحق رقم 12.

وقال ديوكوفيتش عقب فوزه 98 بمسيرته في فلاشينج ميدوز حيث لا يسبقه سوى جيمي كونورز (115) وروجر فيدرر (103) “كنت أشاهد جويو في التصفيات وآخر أدوار له بالقرعة الرئيسية، إنه صاحب ضربات قوية”.

وأضاف “الإرسال والضربات الأمامية من أسلحته الخطيرة، يتحرك بشكل جيد بالنسبة لشاب ضخم”.

وتابع “في المواجهات التي تحسم على أساس الأفضل في خمس مجموعات أحاول التحكم في طاقتي والتركيز في دقة الإرسال.

“اعتقد أنني تعاملت بشكل جيد في اللحظات المهمة وأنا سعيد بالفوز بمجموعات متتالية”.

وفي دور الثمانية يلتقي ديوكوفيتش مع الأمريكي الأعلى تصنيفا تيلور فريتز المصنف التاسع الذي هزم السويسري دومينيك ستيركر الصاعد من التصفيات 7-6 و6-4 و6-4.

وفريتز هو اللاعب الوحيد الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة حتى الآن، لكنه خسر 6-صفر و6-4 أمام ديوكوفيتش في دور الثمانية في سينسيناتي المفتوحة الشهر الماضي.

وواصل ديوكوفيتش الذي فاز في كل مواجهاته أمام فريتز “تيلور مستقر الآن بين أعلى عشرة مصنفين في آخر عامين.

“يلعب بشكل رائع خاصة على أرضه وفي بطولات الملاعب الصلبة، تحسن كثيرا في السنوات الأخيرة وأنا مستعد للتحدي، ستكون مواجهة رائعة”.