ديوكوفيتش يقترب من معادلة رقم مارجريت كورت التاريخي

استهل نوفاك ديوكوفيتش عودته إلى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالتفوق على الفرنسي ألكسندر مولر 6-صفر و6-2 و6-3 أمس الاثنين، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي.

وقطع ديوكوفيتش بذلك خطوة نحو معادلة رقم مارجريت كورت القياسي بحصد 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ولم يتمكن ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة العام الماضي بسبب عدم حصوله على اللقاح ضد كوفيد-19، ولم يظهر اللاعب الصربي على الملاعب الصلبة في فلاشينج ميدوز منذ الخسارة أمام دانييل ميدفيديف في نهائي 2021.

وأظهرت الجماهير أنها افتقدت اللاعب البالغ عمره 36 عاما، ووجهت له تحية حارة خلال دخوله إلى ملعب آرثر آش.

وكان من الواضح أن الفائز باللقب ثلاث مرات افتقد المشجعين أيضا حيث بادلهم التحية الحارة وسط هتافات من أكثر من 30 ألف مشجع ومنهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل.

ووصل ديوكوفيتش إلى نيويورك بثقة عالية بعدما فاز على غريمه الجديد الشاب كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة، ولم يظهر اللاعب الصربي المتألق أي شفقة بمنافسه الفرنسي المصنف 84 عالميا الذي يظهر في القرعة الرئيسية لبطولة أمريكا لأول مرة.

وسيلعب ديوكوفيتش في المباراة المقبلة أمام الإسباني برنابي زاباتا ميرايس الذي تفوق بثلاث مجموعات متتالية على الأمريكي إيثان كين.